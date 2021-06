„Insecten net zo goed voor groeiende spieren als melkproducten”

Wetenschappers van het Maastricht UMC+ hebben voor het eerst aangetoond dat het eten van insecten hetzelfde effect kan hebben als het consumeren van melkproducten. Eiwit uit meelwormen kan in de mens direct worden verteerd, waarna de opgenomen aminozuren de spiergroei stimuleren en als bouwstenen worden opgenomen in onze spieren. Insecten blijken daarmee een duurzaam alternatief voor de traditionele dierlijke eiwitbronnen. De resultaten van de studie zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The American Journal of Clinical Nutrition.