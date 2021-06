De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone is in mei naar een nieuw recordniveau gestegen. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit. Wel heeft de industrie te kampen met vertragingen en tekorten bij de toelevering, waardoor de productiegroei wordt geremd en fabrikanten moeite hebben om aan de sterke vraag te kunnen voldoen.