De eerste vijf eilanden van de Marker Wadden in het Markermeer zijn klaar. Vijf jaar nadat de eerste onderwaterdammen werden aangelegd, is er een heel nieuw landschap ontstaan met slikken, kwelders, duinen en rietmoeras. De aanleg van de Marker Wadden is een wereldprimeur, aldus Natuurmonumenten dinsdag. Het gebied is een van de grootste natuurherstelprojecten in West-Europa.