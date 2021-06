Sylvia van Es wordt per 1 juli president van Philips Nederland. Ze neemt de functie over van Hans de Jong die na een meer dan 35-jarige carrière bij Philips met pensioen gaat. Van Es is op dit moment als Senior Vice President Philips Legal verantwoordelijk voor juridische ondersteuning van alle Philips-activiteiten wereldwijd. Ze is tevens Chief Privacy Officer van Philips.