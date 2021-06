AEX klimt door optimisme over heropening economie

De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag over een breed front omhoog. De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en de versnelling van de vaccinatiecampagnes in veel landen blijven zorgen voor optimisme op de beursvloeren. Beleggers kijken verder uit naar de Europese inflatiecijfers en de Europese en Amerikaanse industriecijfers, die later op de dag naar buiten komen. Ook is de blik gericht op de bijeenkomst van oliekartel OPEC.