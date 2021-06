Nikkei licht lager door koersverliezen staalbedrijven

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag licht lager gesloten door stevige koersverliezen onder de Japanse staalbedrijven. De hoop op een herstel van de Japanse economie, nu het vaccinatieprogramma in het land op gang lijkt te komen, bood daarbij enige steun aan de aandelenhandel. De Japanse overheid wil de inentingscampagne versnellen en gaat vanaf 21 juni beginnen met vaccineren op werkplekken en universiteiten. Verder werd uitgekeken naar de groeicijfers van de Amerikaanse industrie, die later op de dag naar buiten komen.