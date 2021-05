In Rusland is maandag begonnen met de productie van een extra luxueuze auto die de Russische Rolls Royce genoemd mag worden. President Vladimir Poetin is een promotor van het project en de ‘Aurus Senat luxe sedan’ gaat in de eenvoudigste versie al vele miljoenen roebels kosten, omgerekend ruim 200.000 euro. Simpele versies van de limousine bestaan al een aantal jaren en Poetin reed er zelf een tijdens zijn inauguratie als president in 2018.