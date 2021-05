De atoomwaakhond van de Verenigde Naties, het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA), is bezorgd over de vondst in Iran van sporen van uranium op plekken waar die normaal gesproken niet konden zijn. Het zijn drie plekken die niet zijn opgegeven door de Iraanse atoomenergieautoriteiten als plaatsen waar de vondst een logische verklaring heeft. Uitleg geeft Iran nog steeds niet, klaagt de IAEA in een tussentijds rapport.