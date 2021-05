De minister van Landbouw van Slowakije is opgestapt nadat een hoge ambtenaar van zijn departement was gearresteerd en aangeklaagd voor corruptie. Jan Micovsky had zijn ontslag vorige week al aangekondigd. Hij zei toen dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het gedrag van de baas van het SPF, een fonds dat landbouwgrond van de overheid beheert en verhuurt.