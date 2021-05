In Nederland zijn bijna 250 sterfgevallen per jaar te wijten aan klimaatverandering, 31 procent van alle sterfgevallen die het gevolg zijn van hitte. Dat meldt het RIVM op basis van internationaal onderzoek over de periode 1991-2018 waaraan het instituut deelnam. In dit onderzoek zijn gegevens gebruikt van 732 steden in 43 landen.