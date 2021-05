Ziekenhuizen hoefden in de afgelopen 24 uur geen enkele coronapatiënt over te laten brengen naar een ander deel van het land. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In de afgelopen dagen waren ook al nauwelijks coronapatiënten verplaatst naar andere regio’s. Op zondag meldde het LCPS drie verplaatsingen, op vrijdag en zaterdag één. De regio’s konden de zorg voor de patiënten zelf afhandelen.