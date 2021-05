ArcelorMittal en Besi winnaars op rustige beursdag

Staalbedrijf ArcelorMittal en chiptoeleverancier Besi hoorden maandag bij de kleine groep met winnaars in de hoofdindex van de Amsterdamse beurs. De beurshandel verliep verder zeer rustig op de laatste dag van mei, en over de gehele linie gingen de belangrijkste graadmeters in Europa wat omlaag. In Londen hadden beleggers een vrije dag. Ook Wall Street hield de deuren gesloten. In de Verenigde Staten is het Memorial Day, de dag waarop gesneuvelde Amerikaanse militairen worden herdacht.