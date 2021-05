De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft de kleine inheemse bevolkingsgroep van de Yanomami beloofd dat er in hun stamgebied geen mijnbouw komt. Hij deed dat nadat hij in het dorp Maturacá naar plaatselijke leiders had geluisterd. De Yanomani tellen in Brazilië circa 20.000 mensen en ze hebben een eigen reservaat dat groter is dan Portugal.