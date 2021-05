Een medewerker van de politie in Drenthe is ontslagen. De persoon was al buiten functie gesteld toen er in 2020 een onderzoek startte wegens ernstige vormen van plichtsverzuim. Vanwege de uitkomst van het disciplinair onderzoek is de medewerker van de politie Noord-Nederland „onvoorwaardelijk strafontslag” opgelegd, meldt de politie.