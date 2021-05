De musea mogen komend weekeinde weer open en merken dat mensen weer beginnen te boeken, soms erg enthousiast. Museum MORE in Gorssel bijvoorbeeld is bezig met een grote inhaaloperatie voor de belangstellenden voor de spraakmakende tentoonstelling van het werk van Bob Ross. Daar waren 5500 tijdstippen voor gereserveerd toen de musea eind vorig jaar moesten sluiten. Driekwart daarvan was maandag alweer besproken.