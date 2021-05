Het treinverkeer in vrijwel het hele land ligt stil wegens een storing aan een telefoniesysteem. Door een storing bij provider Mobirail kunnen volgens spoorbeheerder ProRail treinverkeersleiders niet communiceren met de machinisten van vervoerders. „Dat is essentieel om treinen te laten rijden, dus daarom hebben we besloten een groot deel van het land stil te leggen.”