De schaduw van de wind van Carlos Ruiz Zafón is het mooiste boek

De schaduw van de wind van de Spaanse auteur Carlos Ruiz Zafón is volgens de ruim 200.000 leden tellende lezerscommunity en boekensite Hebban.nl het mooiste boek dat er is. Het neemt de toppositie over van Ik ben Pelgrim van Terry Hayes, het boek dat de afgelopen twee jaar bovenaan stond, maar het na de verkiezing voor de top 1000 van dit jaar met de tweede plek moet doen. Er namen ruim 50.000 leden aan de verkiezing deel.