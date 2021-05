De Turkse inlichtingendienst heeft in Kenia een neef gearresteerd van de islamitische geestelijke en politicus Fethullah Gülen. De man is meegenomen naar Turkije. Het Turkse staatspersbureau Anadolu meldt dat hij lid is van de beweging van zijn oom, die door Ankara wordt gezien als het brein achter de mislukte staatsgreep in 2016.