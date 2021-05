Uit een beeldentuin in Borkel en Schaft bij Valkenswaard zijn vijf beelden van brons gestolen, vermoedelijk in twee keer. De woordvoerder van de horecagelegenheid waarbij de tuin hoort, Grand Café de Zwaan, zegt dat de waarde circa 2500 euro per stuk is. De politie zoekt al getuigen en wil dat volgens een zegsvrouw via de sociale media gaan uitbreiden.