Actie tegen sluiten noodopvang: niemand hoort op straat te slapen

Uit protest tegen de sluiting van de coronanoodopvang voor dak- en thuislozen opende maandagochtend in het Amsterdamse Vondelpark Hotel Buitenlucht. Een symbolisch hotel, want volgens de Straatalliantie moeten vanaf dinsdag zo’n tweehonderd tot driehonderd mensen in de hoofdstad weer op straat slapen. Het wordt daarom tijd voor een structurele oplossing om een einde te maken aan het tekort aan opvangplekken, waar voor de coronacrisis ook al sprake van was, zegt Willemijn de Nooijer namens het samenwerkingsverband van daklozenorganisaties.