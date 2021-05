Chiptoeleverancier Besi was maandag de grote winnaar in de Amsterdamse AEX-index, die een klein verlies liet zien. De Europese beurshandel verliep zeer rustig op de laatste dag van mei. In Londen hadden beleggers een vrije dag. Ook Wall Street houdt de deuren gesloten. In de Verenigde Staten is het Memorial Day, de dag waarop gesneuvelde Amerikaanse militairen worden herdacht.