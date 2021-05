Duitse en Nederlandse natuur-, water- en sportvisserijorganisaties laten maandag 80.000 kleine elften los in de Waal bij Nijmegen. De elft is een trekvis, die bijna uit de grote rivieren is verdwenen. Door jonge elften uit te zetten in de buurt van een populair paaigebied hopen de natuurliefhebbers dat het aantal vissen toeneemt. In Duitsland worden al langer met succes larven van elften losgelaten in de Rijn.