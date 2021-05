Nikkei zakt na tegenvallende cijfers uit Japan en China

De aandelenbeurs in Tokio gaf maandag terrein prijs. Beleggers grepen de tegenvallende cijfers over de Japanse winkelverkopen en de Chinese industrie aan om wat winst te nemen na de recente sterke opmars. De verlenging van de noodtoestand in Japan had weinig impact op de handel. In de strijd tegen het coronavirus verlengde de Japanse regering afgelopen vrijdag zoals verwacht de noodtoestand in verschillende delen van het land tot 20 juni.