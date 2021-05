Energieleverancier Vattenfall gaat in Diemen een grote elektrische waterboiler bouwen. Die moet duurzame energie gaan leveren aan inwoners van de regio Amsterdam. Het Zweedse bedrijf laat weten dat de vergunningen voor de bouw rond zijn, en dat het definitieve besluit in 2022 wordt genomen. De bouw van de boiler kan dan in 2024 zijn afgerond.