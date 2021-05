De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi is zondag in Caïro aangekomen om met zijn Egyptische ambtsgenoot Sameh Shoukry een permanente wapenstilstand tussen Israël en Hamas te bespreken. Het is het eerste formele bezoek van een Israëlische buitenlandminister aan Egypte in dertien jaar tijd.