Tegenstanders Netanyahu gaan nieuwe Israëlische regering vormen

De tegenstanders van premier Benjamin Netanyahu hebben besloten de onderlinge verschillen even te vergeten en gezamenlijk een nieuwe regering te vormen in Israël. Naftali Bennett, leider van de rechtse alliantie Jamina bevestigde in Jeruzalem dat hij er alles aan gaat doen een coalitie te sluiten met Jair Lapid, de voorman de middenpartij Yesh Atid (Toekomstpartij). Deze had zich eerder al verzekerd van de steun van de centrumlinkse partijen.