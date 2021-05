Economische gemeenschap West-Afrika weert Mali wegens coup

De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) heeft zondag het lidmaatschap van Mali geschorst vanwege de militaire staatsgreep die in het land heeft plaatsgevonden. De Gemeenschap eist dat Mali snel democratisch wordt. Eerder deze week werden de president en premier afgezet door kolonel Assimi Goita, die door het constitutionele hof van Mali tot interim-president is verklaard. Goita beweert dat de verkiezingen van 2022 in het land wel door zullen gaan.