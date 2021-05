De rechtbank doet maandag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol uitspraak in de strafzaak tegen de 47-jarige Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van het leiden van een bende die liquidaties pleegde, op grote schaal in cocaïne handelde en misdaadgeld witwaste. Half maart eiste het OM veertien jaar cel tegen R.