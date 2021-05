Tientallen mensen bij stille tocht voor overleden Mintjes

Tientallen mensen hebben zondagavond in Amsterdam meegelopen in een stille tocht voor Ayla Mintjes. De 27-jarige vrouw werd op zondag 16 mei beschoten in Nieuw-West en overleed een dag later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Onder begeleiding van politie begon de tocht bij het oude Haarlemmermeerstation aan de Amstelveenseweg. De aanwezigen droegen een roze roos en sommigen hadden een trui aan met daarop een foto van Mintjes.