Inwoners Zuidoost-Brabantse dorpen moeten water langer koken

Huishoudens in de Zuidoost-Brabantse dorpen Eersel, Duizel, Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel en Bladel moeten het drinkwater langer blijven koken voordat ze het kunnen gebruiken. In het water werd zaterdag de E. colibacterie gevonden. De verwachting was dat de bewoners het water zondagmiddag weer normaal zouden kunnen gebruiken. Maar drinkwaterbedrijf Brabant Water heeft het kookadvies van 3 minuten verlengd tot in ieder geval maandag 18.00 uur.