‘Steeds meer ziekenhuizen sluiten corona-afdelingen’

Steeds meer ziekenhuizen kunnen verpleegafdelingen voor coronapatiënten sluiten. Dat meldt de NOS na een rondgang langs 51 ziekenhuizen. In twintig ziekenhuizen zijn corona-afdelingen gesloten. Het gaat in alle gevallen om verpleegafdelingen waar zuurstof wordt toegediend. In totaal zijn 25 covidafdelingen dicht. Sommige ziekenhuizen hebben meerdere van die afdelingen terwijl er ook ziekenhuizen zijn zonder een speciaal cohort voor coronagevallen.