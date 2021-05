Studentenvakbond LSVb is blij met de uitspraken van gezondheidsminister Hugo de Jonge die zondagochtend zei dat op 1 september iedereen in Nederland die dat wil gevaccineerd kan zijn. Als alles volgens plan verloopt, kunnen volgens De Jonge tegen die tijd ook alle coronaregels worden losgelaten. Daarmee kan al het onderwijs in Nederland weer normaal plaatsvinden, hoopt ook de studentenvertegenwoordiging.