Grote brand houthandel Lekkerkerk onder controle

De brandweer heeft zondagmiddag na uren het sein brand meester gegeven voor een brand die al sinds zondagochtend vroeg woedde in een houthandel in een bedrijfsverzamelgebouw in Lekkerkerk. Dat meldt de Veiligheidsregio Hollands-Midden. De brandweer rukte met veel manschappen uit. Het gebouw kan gedeeltelijk als verloren worden beschouwd. Het staat aan de Van Markenstraat in de Zuid-Hollandse plaats. De verwachting is dat er nog een tijdje moet worden nageblust.