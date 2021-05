Ruim 100 medewerkers hospitaal VS naar rechter vanwege vaccinatie

Een groep van 117 gezondheidsmedewerkers van een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Texas heeft een rechtszaak aangespannen tegen hun werkgever omdat die hen verplicht zich te laten vaccineren, meldt The Washington Post. Ze stellen dat de verplichte inenting tegen het coronavirus in strijd is met de Code van Neurenberg, normen die na de Tweede Wereldoorlog zijn ontworpen om experimenten met menselijke proefpersonen zonder hun toestemming te voorkomen.