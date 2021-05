Door een steekincident in Beverwijk is vrijdagavond een 54-jarige man uit Langedijk om het leven gekomen. Rond 22.45 uur vrijdagavond kreeg de politie melding van een steekincident. Even later vonden agenten vier gewonden, drie in een horecagelegenheid op de Baanstraat en één op straat op de Wijckermolen.