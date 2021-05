De Syrische verkiezingen die deze week uitliepen op een vierde ambtstermijn voor president Bashar al-Assad, waren illegaal, heeft de Syrische oppositie vrijdag gezegd in een reactie op de uitslag. De verkiezingen in het door oorlog verscheurde land vonden woensdag plaats in gebieden die onder controle van de regering zijn. Kiezers konden op drie kandidaten stemmen, onder wie al-Assad.