De Jonge: rustig nadenken over vaccineren kinderen

Het kabinet heeft nog niet besloten of Nederland kinderen gaat vaccineren tegen het coronavirus, maar voor de zomer wordt er waarschijnlijk wel een beslissing genomen. „Ik vind dat we op een rustige, verstandige manier moeten nadenken en ons moeten laten adviseren vanuit medische en ethische achtergronden”, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Hij heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd, bijvoorbeeld of Nederland dan alle kinderen zou moeten vaccineren of alleen kinderen die door medische oorzaken risico lopen bij besmetting.