De man die donderdagochtend dood werd aangetroffen in een woning aan de Gildekamp in Nijmegen, is een 62-jarige man uit die plaats. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden waaronder hij is overleden. Twee Nijmegenaren, een 21-jarige vrouw en 20-jarige man, zijn aangehouden. Ze hadden zich bij de politie gemeld.