Loekasjenko tegen Poetin: Westen wil onrust in Belarus

De Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko heeft vrijdag geklaagd dat het Westen voor onrust probeert te zorgen in zijn land. Hij zei dat tijdens een bezoek aan buurland Rusland tegen president Vladimir Poetin. Het regime van Loekasjenko ligt internationaal zwaar onder vuur vanwege de gedwongen landing van een Ryanair-vliegtuig in Minsk, waar de autoriteiten een dissident aan boord arresteerden. Tijdens het topoverleg in Sotsji zou meer duidelijk kunnen worden over de steun die hij van Poetin kan verwachten.