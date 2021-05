Nederland ziet vooralsnog geen reden om in navolging van Australië uit veiligheidsoverwegingen de diplomatieke vertegenwoordiging in de Afghaanse hoofdstad Kabul te sluiten. „Vooralsnog is er geen sprake van, maar wij houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.