Subsidies provincie Limburg aan omstreden IKL waren rechtmatig

Het verlenen van provinciale subsidies de afgelopen tien jaar aan de Limburgse landschapsinstelling IKL is rechtmatig verlopen. Ook een lening aan IKL is rechtmatig verstrekt. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd feitenrelaas in opdracht van de provincie Limburg naar subsidiestromen richting IKL. Dat onderzoek volgt op de commotie rond de landschapsstichting en diens bestuurder, oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Naar aanleiding van die commotie stapte het college van Gedeputeerde Staten van Limburg inclusief gouverneur Theo Bovens in april op.