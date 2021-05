In Esbeek (Noord-Brabant) is vrijdagmiddag een grote uitslaande brand uitgebroken in een boerderij. Daarin waren twee woongedeelten, het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd, zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een wasdroger op de eerste verdieping.