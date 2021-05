In een van de museumgebouwen van de Staatlichen Kunstsammlungen Dresden is vanaf vrijdag een marmeren, zeer realistische schedel te zien, waarvan medewerkers nog maar net hebben vastgesteld dat hij is gemaakt door Gian Lorenzo Bernini (1598-1680). De wereldberoemde kunstenaar, met name bekend van zijn ontwerp voor het Sint-Pietersplein in Rome, heeft hem gemaakt voor paus Alexander VII.