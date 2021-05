Mensen die overgevoelig zijn voor graspollen moeten de komende tijd rekening houden met veel hooikoortsklachten. Het gras is door het natte weer uitstekend gegroeid en komt nu het warmer wordt massaal in bloei. Daarnaast gaat vanaf volgende week een oostenwind waaien, die graspollen vanuit Duitsland aanvoert. De hoeveelheid stuifmeel in de lucht zal daardoor extra snel toenemen.