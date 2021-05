De FIOD heeft donderdag een woning in Dordrecht (Zuid-Holland) en een bedrijfspand in de gemeente Maasgouw (Limburg) doorzocht. Drie mannen en een vrouw worden verdacht van valsheid in geschrifte en zogeheten niet-ambtelijke corruptie. Bij transacties naar het buitenland zouden commissiebetalingen zijn verhuld door op de facturen onjuiste omschrijvingen te zetten. Niemand is aangehouden.