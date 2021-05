Tegen een 31-jarige vrouw uit Haaksbergen die ervan wordt verdacht dat ze haar pasgeboren baby heeft gedood, is vijf jaar cel plus tbs met verpleging geëist. Het Openbaar Ministerie maakte dit vrijdag bekend bij de rechtbank in Almelo, waar de zaak vorige week is behandeld. Linde de W. erkende toen dat ze de dood van de baby, die later de naam Ivo kreeg, op haar geweten heeft.