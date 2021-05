Advocaat noemt lange duur Bandidoszaak ‘onmenselijk’

Advocate Gitte Stevens hekelde vrijdag in de rechtbank in Maastricht in de Limburgse Bandidoszaak de lange duur van de procesgang. „Zes jaar moeten wachten op een berechting is onmenselijk”, vond Stevens. Ze vindt zo’n lange duur in strijd met de goede procesorde. Van een criminele organisatie waarvan het Openbaar Ministerie spreekt is geen sprake, zei ze. Hooguit hebben individuele leden strafbare feiten gepleegd, maar dat gebeurde volgens de raadsvrouwe niet in clubverband.