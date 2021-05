Tata Steel: rechtszaak over uitstoot nog niet aan de orde

Staalbedrijf Tata Steel zegt dat een eventuele rechtszaak over CO2-uitstoot, waar Milieudefensie op hint, nog niet aan de orde is. Dat laat een woordvoerster weten. Milieudefensie won onlangs een belangrijke klimaatzaak tegen olie- en gasconcern Shell en oriënteert zich naar aanleiding van het vonnis op mogelijkheden om meer bedrijven hun uitstoot te laten verminderen. Tata is volgens een overheidslijst die de milieuorganisatie opvroeg de grootste vervuiler van Nederland als het om CO2-uitstoot gaat.