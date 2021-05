De inzamelingsactie ‘Samen in actie tegen corona’ van Giro555 heeft tot nu toe bijna 5 miljoen euro opgeleverd. Dat bedrag wordt gebruikt om vaccineren ook in armere, kwetsbare landen sneller mogelijk te maken. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen, reed vanaf 12 mei een gele collectebus door het hele land. Die vertrok in Utrecht en arriveerde daar vrijdag weer.