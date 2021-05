De politie heeft een derde verdachte aangehouden voor het dodelijke schietincident op de Maassluisstraat in Amsterdam. Bij die schietpartij op zondagavond 16 mei kwam de 27-jarige Ayla Mintjes om het leven. De verdachte is een man uit Amsterdam. Hij zit in volledige beperkingen en er worden daarom geen verdere mededelingen gedaan over de verdachte of de verdenkingen tegen hem, aldus de politie.